Protest la Oradea împotriva loviturii de stat și împotriva loviturii din portofelele românilor. Aceste măsuri nu vor salva România, ci îi vor sărăci și mai mult pe români. Impactul maxim va fi resimțit în lunile septembrie – octombrie.

Destul! Nu mai acceptăm să plătim noi, poporul român cinstit și demn, pentru hoția și incompetența lor! Bihorenii spun STOP haosului economic și minciunii! PSD, USR, PNL, UDMR și Nicușor Dan – toți au promis în campania electorală transparență, responsabilitate și grijă față de cetățeni. Nicușor Dan a promis că nu va crește TVA-ul și taxele pentru români. Ce am primit după alegeri? Taxe mai mari, servicii mai proaste, minciuni mai multe! Guvernul controlat de Ilie Bolojan și Nicușor Dan pregătește taxe mai mari, creșteri de TVA, facturi mai scumpe la utilități, concedieri și măsuri care lovesc direct în românii cinstiți. Este timpul să ne luăm țara înapoi! Nu acceptăm să plătim noi nota de plată pentru trădările lor politice! Plătim ca-n Vest și trăim ca-n Est sau chair mai rău. România nu mai tace și vrea schimbare!

Aceste măsuri înseamnă sugrumarea economiei. Vă amintiți când în campania electorală președintele Nicușor Dan a știut să semneze și să își asume că în timpul mandatului său TVA nu va crește. Iată cum ne-a mințit, ne-a luat de proști, la nici o lună distanță prima măsură anunțată a fost creșterea TVA. Asta va însemna prețuri mai mari pentru fiecare român, va însemna un trai mai greu, scumpiri și inflație galopantă și în cele din urmă un dezastru economic. Nicușor Dan (USR) și Ilie Bolojan (PNL) spune că nu crește acuma TVA, decât pe ici pe colo… lemne de foc, restaurante, hoteluri, case și apartamente, manuale, cărți, cultură, teatre, etc… Nu plătim noi pentru greșelile lor! Austeritate pentru noi, funcții și destrăbălare pentru ei! Jos guvernul corupt PSD-USR-PNL-UDMR! Demisia Nicușor Dan! Demisia Ilie Bolojan! Sus steagurile! Unitatea națională și vom reuși să dăm jos guvernul corupt!

Protestul a fost transmis live pe pagina AUR Bihor.

„L-au schimbat pe dracu’ cu mă-sa, unul după altul. Ne iau banii. Nu mai avem noi din ce să ne plătim taxele. Toată povara asta este asupra micilor întreprinzători. Pensionarii suferă. Oamenii de rând, oamenii care muncesc de luni până vineri, inclusiv sâmbăta şi duminica, în schimburi. Noi suferim!”, a spus unul dintre protestatari.

Bihorenii au ieșit în stradă nemulțumiți de măsurile fiscale împovărătoare pregătite de cuplul Nicușor Dan – Ilie Bolojan. Mai multe imagini de la evenimentul de azi găsiți pe pagina AUR Bihor.