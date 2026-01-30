MM Stoica, după remiza cu Fenerbahce: „Avem un potențial excepțional”

Duelul contra turcilor îi dă speranţe preşedintelui echipei, MM Stoica

FCSB a remizat contra cu Fenerbahce în ultima etapă din Europa League, scor 1-1, pe teren propriu.

Duelul contra turcilor îi dă speranţe preşedintelui echipei, MM Stoica, că acest lucru se poate realiza. Cu şapte etape rămase de disputat, FCSB este pe locul 11, la 5 puncte distanţă de locul 6.

"Da, era greu de crezut că la 1-1 un portar de talia lui Ederson să tragă de timp şi să ia galben. Bine, el a tras de timp din prima, înseamnă că a simţit ceva şi cred că a fost cel mai bun jucător al lor, aşa a fost.

Sunt convins că e cea mai bună evoluţie în Europa a echipei noastre de la returul cu PAOK de acum un an, aproape un an.

Fără Bîrligea, fără Tănase, cu Ngezana, care a spus că încearcă să joace că se simţea obosit psihic, fără bancă, dar cu o dăruire extraordinară şi cu câţiva jucători care au spart plafonul, pentru că Thiam.

Regretul la meciul ăsta e că n-a marcat Mamadou Thiam, că a făcut un meci excepţional, pentru că-i spuneam şi patronului că e un jucător care se antrenează foarte bine şi care merită să joace, chiar merită să joace.

Era greu de crezut şi că dacă băteam mergeam mai departe cu golaverajul pe care-l avem, dar în a doua repriză am intrat poate chiar mai bine.

În minutul 63 l-am pierdut pe Darius Olaru, care are o lovitură la gleznă, sper să nu fie nimic grav. Nu era normal să insiste şi să rişte o accidentare mai gravă, cu Toma în locul lui şi cu distribuţia asta am reuşit să marcăm.

În afară de triunghiul făcut de Octavian Popescu, cu Toma şi centrarea lui Risto, cu finalizarea de excepţie a unui fotbalist de excepţie.

Juri Cisotti, când te uiţi la el, Ofri Arad credea că e cel mai tânăr jucător din echipă. Când te uiţi la spui ce ar putea face băiatul ăsta, dar când realizezi cât fotbal ştie şi cât de inteligent este.

Este mijlocaş central, care când joacă aripă ştie să atace spaţii, ştie să vină în cadrul porţii. Sunt puţin mâhnit, că puteam să câştigăm. Baba Alhassan a făcut un joc consistent, a fost foarte puternic în dueluri, i-a pasat excepţional lui Darius Olaru şi ocazia a fost monumentală, faza a curs extraordinar.

Noi am fost superiori lui Fenerbahce, o echipă foarte bună, dar noi am fost mai buni şi asta trebuie să înţeleagă băieţii din meciul ăsta şi suporterii noştri, că echipa asta are un potenţial extraordinar, iar acest potenţial trebuie să iasă în campionat, să arătăm că suntem echipa care merită să ajungă în play-off", a spus MM Stoica la finalul meciului, la Prima Sport.