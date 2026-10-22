Liga 2: FC Bihor a învins CSM Reșița cu 2-0 în etapa a 11-a

FC Bihor a învins CSM Reșița cu 2-0 în deschiderea etapei a 11-a din Liga 2 Casa Pariurilor, sezonul 2026-2027.
FC Bihor Oradea a obținut o victorie cu 2-0 în fața formației CSM Reșița, în partida care a deschis etapa a 11-a din Liga 2 Casa Pariurilor, sezonul 2026-2027. Meciul s-a disputat joi, pe terenul orădenilor, pe Stadionul „Iuliu Bodola”.
FC Bihor – CSM Reșița 2-0, în Liga 2
Formația FC Bihor a profitat de avantajul terenului propriu și s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu CSM Reșița, una dintre echipele implicate în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului Ligii 2.
Partida a contat pentru etapa a 11-a a campionatului și a reprezentat meciul de deschidere al acestei runde. Cele trei puncte obținute de echipa din Oradea sunt importante în perspectiva continuării sezonului și a obiectivelor stabilite pentru actuala ediție de campionat.
De cealaltă parte, CSM Reșița a venit la Oradea după înfrângerea suferită în etapa precedentă, în fața formației Cetatea Suceava, scor 0-2. Astfel, duelul de pe Stadionul „Iuliu Bodola” a reprezentat o nouă provocare pentru echipa din Valea Domanului.
Liga 2, etapa a 11-a: FC Bihor începe runda cu o victorie
Succesul cu 2-0 în fața echipei CSM Reșița îi oferă formației FC Bihor un plus de încredere pentru următoarele partide din Liga 2 Casa Pariurilor.
Etapa a 11-a se desfășoară în perioada 22-26 octombrie 2026 și cuprinde mai multe confruntări importante pentru configurația clasamentului. FC Bihor și CSM Reșița își continuă astfel parcursul în campionat, cu obiective diferite în funcție de rezultatele obținute în această rundă.
Rezultat final: FC Bihor Oradea – CSM Reșița 2-0, în deschiderea etapei a 11-a din Liga 2.