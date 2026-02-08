Haos după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Bergodi a sărit la bătaie cu elevii lui Daniel Pancu

Incidente pe teren la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, sâmbătă seară.

Imediat după ce arbitrul Rareş Vidican a fluierat finalul meciului în Gruia, tehnicianul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, apoi s-a îndreptat către Muhar, pe teren izbucind un adevărat scandal.

Potrivit informațiilor apărute imediat după meci, Andrei Cordea l-ar fi provocat pe Bergodi, iar antrenorul lui U Cluj ar fi avut o reacție agresivă, încercând să ajungă la jucător și chiar punând mâna pe mai mulți jucători de la CFR.

Tensiunile au continuat şi în tribune, acolo unde suporterii lui „U” Cluj au încercat să rupă gardurile şi să intre pe teren. În cele din urmă, aceştia au fost calmaţi de suporteri, iar lucrurile nu au degenerat, notează primasport.ro.

”Dacă suntem bărbaţi, să rămână în teren, nu să vorbim la interviuri. Că eu nu am zis de el (n.r. - Chipciu) că a căzut sau nu ştiu ce, e un jucător matur. Cât despre Bergodi, dacă crede că l-am înjurat sau am avut vreo treabă cu el, se înşeală. La un corner, Nistor m-a înjurat fără motiv de familie, apoi l-am înjurat la fel, am făcut gesturi către bancă, nu către antrenor. Ce treabă să am eu cu Bergodi? Nu înţeleg de ce a venit direct la mine după meci. Am făcut semne către bancă, nu către el. Îmi cer iertare faţă de el dacă crede că pe el l-am înjurat, are o vârstă, îi port respect, nu aş face aşa ceva. Nu ştiu de ce am fost eliminat, a zis arbitrul să plec când m-am dus la el. Dacă am greşit, îmi cer iertare”, a declarat Andrei Cordea, potrivit Prima Sport.

Antrenorul secund al U Cluj, Eugeniu Cebotaru, spune că au existat unele provocări.

”S-au întâmplat nişte chestii pe final de meci, nu sunt normale. Nu au ce căuta în fotbal. Au existat provocări pe final de meci din partea unor oameni fără acreditări. Greşeli prea mari pentru un derby. Băieţii au dat totul, sunt foarte trişti acum. Măcar un egal era echitabil. Statistica arată acest lucru. Trebuie să ridicăm capul, mergem înainte spre obiectivul nostru”, a afirmat el.

Scandalul de la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj nu s-a oprit la marginea terenului. Momentul tensionat a continuat și la flash-interviuri, unde Daniel Pancu a izbucnit împotriva lui Cristiano Bergodi, a ridicat tonul în direct, apoi a părăsit brusc zona interviurilor.

Antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, a declarat că nu este normal să există astfel de scene barbare la un meci.

”Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Şi ştiu ce vorbesc! Am intrat în teren cu Elveţia, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toţi românii, nici n-am cuvinte. Să vină un străin în ţară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu există aşa ceva! Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în ţara mea un antrenor străin? Nu mai vorbesc despre fotbal, erau favoriţi, au toate condiţiile, o victorie uriaşă!”, a spus Pancu, potrivit digisport.ro.