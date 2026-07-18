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Fumul incendiilor din Canada pune sub presiune finala Cupei Mondiale. FIFA monitorizează situația

Trofeu Cupa Mondială

Trofeu Cupa Mondială

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 18 iul. 2026, 10:10

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată duminică pe MetLife Stadium din New Jersey, se desfășoară sub amenințarea fumului provocat de incendiile de vegetație din Canada. Autoritățile americane au emis alerte privind calitatea aerului, iar FIFA monitorizează constant evoluția situației.

Calitatea aerului s-a degradat în nord-estul SUA

Fumul transportat de vânt din Canada a afectat mai multe state americane, inclusiv zona metropolitană New York. În unele regiuni, indicele calității aerului (AQI) a ajuns la niveluri considerate nesănătoase, iar populația a fost sfătuită să limiteze activitățile în aer liber sau să poarte mască de protecție.

La New Jersey, unde va avea loc finala, calitatea aerului era vineri încadrată în categoria „dăunătoare pentru sănătate”, deși condițiile s-au îmbunătățit ușor față de ziua precedentă.

FIFA nu schimbă, deocamdată, programul finalei

Până în acest moment, FIFA nu a anunțat modificări ale programului meciului. Organizatorii colaborează cu Serviciul Național de Meteorologie din SUA și urmăresc permanent prognozele privind evoluția fumului.

Meteorologii estimează că ploile și schimbarea direcției vântului ar putea reduce temporar nivelul poluării înaintea partidei, însă nu exclud apariția unui nou val de fum în regiune.

Aproape 900 de incendii active în Canada

Situația rămâne gravă în Canada, unde sunt active 893 de incendii de vegetație, dintre care 209 sunt scăpate de sub control. De la începutul anului, flăcările au distrus aproximativ 2,8 milioane de hectare de teren.

Specialiștii avertizează că episoadele tot mai frecvente de fum și incendii sunt favorizate de schimbările climatice, care prelungesc sezonul incendiilor și cresc intensitatea acestora.

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