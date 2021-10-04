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Sport· 2 min citire
Elevii Școlii Generale 16 Oradea vor avea o nouă sală de sport
Elevii Școlii Generale 16 Oradea vor avea o nouă sală de sport
Amplasamentul va avea o suprafață de 2.400 de metri pătrați
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