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Elevii Școlii Generale 16 Oradea vor avea o nouă sală de sport

Elevii Școlii Generale 16 Oradea vor avea o nouă sală de sport

Elevii Școlii Generale 16 Oradea vor avea o nouă sală de sport

Scris de A L Publicat: 4 oct. 2021, 09:06

Amplasamentul va avea o suprafață de 2.400 de metri pătrați

Sală de sport nouă pentru elevii Școlii Generale nr. 16 din Oradea.

Proiectul se va derula prin Compania Națională de Investiții, iar municipalitatea va pune la dispoziție terenul pentru construcția noii clădiri.

Consilierii locali au votat în şedinţa de joi, 30 septembrie, participarea UAT Municipiul Oradea în cadrul Programului național de construcții în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții a obiectivului „Proiect tip - Sală de sport școlară la Școala Gimnazială nr. 16, str. Călugăreni nr. 4".

Va fi construită o sală de sport prin Compania Națională de Investiții, în cadrul subprogramului Săli de Sport. Ne-am dat acordul pentru participarea municipiului Oradea în acest program. Vom pregăti terenul pentru a-l pune la dispoziția Companiei Naționale de Investiții, urmând ca după finalizarea investiției sala de sport să fie predată municipiului Oradea, care o va preda școlii pentru a o administra. În acest fel, elevii din acea școală vor face sport în condiții normale, într-o sală nouă. Mulțumesc domnului ministru Cseke Attila pentru sprijinul acordat", a precizat primarul Florin Birta.

Amplasamentul va avea o suprafață de 2.400 de metri pătrați, suprafața construită va fi de 1.030 metri pătrați, iar cea desfășurată de 1.270 metri pătrați, având ca funcțiune principală sală de handbal cu tribună de 100 de locuri și funcțiuni secundare vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice etc.

Sursa: Realitatea de Bihor

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