Doliu în fotbalul portughez: fostul atacant Manú a murit la 43 de ani, într-un accident rutier

Publicat 12 iul. 2026, 14:00 Actualizat 12 iul. 2026, 14:26 Sursă Realitatea.Net

Lumea fotbalului portughez a primit o veste tragică: Manú, fostul atacant al echipelor Benfica și FC Alverca, a murit sâmbătă într-un accident rutier, la vârsta de 43 de ani. Clubul care l-a format, FC Alverca, a transmis un mesaj de condoleanțe și l-a descris drept unul dintre cele mai importante talente crescute în propria academie.

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