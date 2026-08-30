Dinamo rămâne lider în Superliga, chiar dacă a remizat, 1-1, cu Corvinul

FCSB și Rapid depășesc Dinamo doar dacă înving UTA și Universitatea Craiova la minimum 5 goluri
După 34 de ani Corvinul şi Dinamo s-au întâlnit, din nou, în prima ligă. Hunedorenii au avut prima ocazie importantă a meciului de la Arad, Bellaarouch respingând lovitura de cap a lui Yeboah, în minutul 8, potrivit Realitatea Sportivă.
Gazdele au reuşit totuşi să deschidă scorul în minutul 15, când Pîrvulescu a trimis în faţa porţii şi Espinosa a înscris. Codruţ Sandu a scos în corner şutul lui Karamoko, din careu, în minutul 26, şi la pauză echipa lui Florin Maxim a intrat cu avantaj minim.
Dinamoviştii au egalat repede după reluare. În minutul 51, Cîrjan l-a găsit perfect pe Karamoko, iar acesta a trimis în plasă, cu stângul, învingându-l pe Sandu.
Portarul hunedorean a apărat excelent la şutul lui Soro, în minutul 70, scoţând mingea în corner. A urmat apoi ratarea mare a lui Cîrjan, din minutul 77, când balonul s-a dus puţin pe lângă poartă.
Finalul a arătat două echipe obosite, care nu au putut da, niciuna, lovitura finală. Corvinul – Dinamo 1-1 şi bucureştenii rămân lideri, cu 14 puncte, în timp ce Corvinul bifează al patrulea meci egal şi, cu 10 puncte, e pe locul 6.