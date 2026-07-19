Advertising
Sport· 2 min citire
Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappé, despre înfrângerea suferită în fața Angliei: „Am fost doar oameni, eram complet amețiți”
Kylian Mbappé
Franţa a fost la un pas de o umilinţă totală în faţa Angliei sâmbătă, în meciul pentru locul 3 al Cupa Mondială 2026 (4-6).
Citește și
- 10:51Finala Cupei Mondiale. Ce vedete vor cânta la ceremonia de închidere și în pauza meciului Argentina - Spania
- 07:22Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își asumă vina pentru eșecul Franței în fața Angliei
- 07:10Cupa Mondială 2026. Anglia a cucerit „bronzul” după un meci incredibil cu Franța, în care s-au marcat 10 goluri
- 15:17Cum arată sala „Nadia Comăneci”, inaugurată la Otopeni, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News