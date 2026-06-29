CM 2026: Canada este prima echipă calificată în optimi
FOTO: Facebook / FIFA World Cup
Africa de Sud a stat mai bine la posesie și pase, dar Canada a creat oportunitățile mai importante și, în cele din urmă, a fructificat una dintre ele.
Canada a obținut o calificarea dramatică în optimile Cupei Mondiale de fotbal, pe SoFi Stadium din Los Angeles.
Un șut cu piciorul drept al căpitanului Stephen Eustaquio, în minutul 90+2, a decis un duel strâns din șaisprezecimile de finală împotriva Africii de Sud. A fost povestea clasică a unui meci în care o echipă a avut mingea, iar cealaltă a avut ocaziile.
Africa de Sud a stat mai bine la posesie și pase, dar Canada a creat oportunitățile mai importante și, în cele din urmă, a fructificat una dintre ele.
Meciul nu a scăpat niciodată de sub control pentru vreuna dintre echipe, însă cifrele au arătat o diferență clară între control și pericol. Portarul sud-african Ronwen Williams a menținut scorul egal mult timp, cu cinci intervenții, dar presiunea a crescut treptat. Când a venit momentul decisiv, Eustaquio a oferit atingerea decisivă, iar echipa care a avut mai puțin mingea a obținut victoria.
Abordarea Canadei a fost directă și eficientă, lucru vizibil în profilul ocaziilor. Deși a avut doar 42% posesie, față de 58% pentru Africa de Sud, Canada a punctat.
De asemenea, canadienii au avut 12 șuturi, față de 6 ale sud-africanilor, și au trimis 7 pe poartă, comparativ cu doar 1. Cele patru ocazii mari ale Canadei, față de niciuna pentru Africa de Sud, au confirmat senzația că echipa nord-americană a găsit constant poziții mai bune de finalizare.
Din punct de vedere tactic, Africa de Sud a folosit un 4-2-3-1 prin care a încercat să construiască răbdător, în timp ce Canada, în 4-4-2, a căutat rapid spațiile și atacurile directe.
Africa de Sud a avut totuși puncte forte în cursul jocului. A completat 550 de pase, dintre care 468 precise, comparativ cu 381 de pase ale Canadei, dintre care 298 reușite. Sud-africanii au câștigat și mai multe tacklinguri, 22 față de 20, și au făcut 16 intercepții. Totuși, multe dintre aceste acțiuni defensive au venit jos, sub presiune, fiind urmate de intrări rapide ale Canadei în zone periculoase. În această seară, teritoriul și ritmul nu s-au transformat în calitate a șuturilor.
De ce a câștigat Canada: calitatea ocaziilor și controlul careului
În careu se decid, de obicei, meciurile eliminatorii, iar Canada a dominat acea zonă. Canadienii au avut 9 șuturi din interiorul careului, față de doar 1 al Africii de Sud, și au fost singura echipă care a înregistrat mai multe șuturi pe poartă după pauză. Numai în repriza a doua, Canada a trimis 3 șuturi pe poartă, în timp ce Africa de Sud nu a avut niciunul.
Schimbare a mers mână în mână cu dominația tot mai clară a Canadei în jocul aerian și cu capacitatea de a împinge Africa de Sud în propria jumătate.
Schimbările au ajutat Canada să își păstreze linia defensivă solidă și contraatacurile tăioase. Luc De Fougerolles a intrat de pe bancă și a avut o prestație defensivă curată, cu 3 tacklinguri reușite din 3, un tackling din postura de ultim apărător.
Niko Sigur a adăugat agresivitate și a creat chiar o ocazie mare, înainte de a primi cartonaș galben pentru un fault.
Intrarea târzie a lui Alphonso Davies a întins jocul pe partea stângă, prin curse care au împins Africa de Sud mai jos.
Canada a ratat patru ocazii mari, dar a continuat să ajungă în zonele importante și a fost răsplătită în prelungiri.
Planul Africii de Sud, intervențiile lui Williams și unde s-a rupt jocul
Africa de Sud a mizat pe răbdare și a făcut multe lucruri bine între cele două careuri.
Echipa lui Hugo Broos a circulat bine mingea, cu 468 de pase precise, și a câștigat 53% dintre dueluri. La sol, sud-africanii au fost puternici, câștigând 51 din 86 de dueluri, și au fost echipa mai eficientă la driblinguri, cu 13 reușite din 20. Problema a fost poziția șuturilor. Africa de Sud a tras de cinci ori din cele șase șuturi din afara careului și a nimerit poarta o singură dată în 97 de minute.
Defensiv, Africa de Sud a fost nevoită să absoarbă multă presiune și a făcut-o curajos perioade lungi. A avut 34 de degajări, față de 14 ale Canadei, și 16 intercepții, față de 8. Totuși, în duelurile aeriene a avut dificultăți, mai ales după pauză, când a câștigat doar 3 din 15 dueluri. Acest lucru a făcut ca mingile a doua să ajungă mai des la Canada și ca presiunea să revină constant. O eroare care a dus la un șut nu s-a văzut pe tabelă, dar a adăugat stres în momente-cheie.
Ronwen Williams a fost excelent și, fără îndoială, cel mai bun jucător al Africii de Sud, cu un rating Sofascore de 8,2. A avut 5 parade, toate la șuturi din interiorul careului, și a înregistrat 0,63 goluri prevenite. Aubrey Modiba s-a remarcat și el în flancul stâng al apărării, cu un rating de 7,8, contribuind cu 3 intercepții, o respingere de pe linia porții și o distribuție sigură. Mbekezeli Mbokazi a primit 7,3, având 103 atingeri, 78 de pase precise și o muncă defensivă solidă. Platforma a existat, dar lipsa de prezență în careu și totalul de doar 0,13 xG au lăsat ușa deschisă, iar Canada a profitat.
MVP-ul meciului: Stephen Eustaquio a condus jocul
Stephen Eustaquio a oferit prestația completă de mijlocaș de care Canada avea nevoie într-un astfel de meci, marcând golul victoriei în prelungirile reprizei secunde. Pasele sale au fost clare și sigure: 48 completate din 48 încercate, dintre care 43 marcate ca precise în fluxul de date. A încercat 7 centrări și a reușit 5, adică toate centrările precise ale Canadei din acest meci. Cu 5 pase-cheie și 2 ocazii mari create, Eustaquio a fost căpitanul care a furnizat constant calitate.
Indicatorii avansați îi susțin prestația. Eustaquio a avut 0,61 assisturi așteptate și 0,11 goluri așteptate, cu 0,66 goluri așteptate pe poartă din șuturile sale. A câștigat 5 dueluri, a făcut 3 tacklinguri, dintre care 2 reușite, și a adăugat 6 recuperări și o intercepție în 97 de minute intense. A contribuit și cu o respingere, arătând munca în ambele faze de care Canada avea nevoie într-un duel eliminatoriu.
A fost lider prin realizări concrete, nu doar prin banderola de căpitan.
Au existat și roluri importante în jurul său. Luc De Fougerolles a impresionat după intrarea de pe bancă, iar Derek Cornelius cu o ocazie mare creată și un șut pe poartă din postura de fundaș central.
Dar meciul i-a aparținut lui Eustaquio. A dat ritmul, a oferit serviciul necesar și a închis partida atunci când Canada avea nevoie de gol.
Canada se califică în optimile de finală datorită ocaziilor mai bune și unui căpitan care a transformat dominația în zonele decisive într-un gol târziu.
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