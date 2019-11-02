Sport· 1 min citire

Câți bani va primi Simona Halep pentru participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen

Câți bani va primi Simona Halep pentru participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen

Câți bani va primi Simona Halep pentru participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen

Scris de Marius Paul Publicat: 2 nov. 2019, 17:20

Simona Halep a fost eliminată din faza grupelor de la ediția 2019 a Turneului Campioanelor. Fostul ...

Simona Halep a fost eliminată din faza grupelor de la ediția 2019 a Turneului Campioanelor. Fostul lider mondial a înregistrat o victorie (în fața Biancăi Andreescu) și două eșecuri (cu Elina Svitolina și Karolina Pliskova) în Grupa Mov.

14 milioane de dolari sunt premiile totale la Turneul Campioanelor 2019. În urma participării și a celor trei meciuri jucate, Simona Halep va primi de la organizatorii turneului din Shenzhen 610.000 de dolari.

Distribuirea premiilor financiare:

Participare

3 meciuri = 305.000 dolari

2 meciuri = 265.000 dolari

1 meci = 220.000 dolari

Victorie în grupe = 305.000 dolari

Semifinale = Suma din grupe + 80.000 dolari

Finalista = Suma din grupe + 1,18 milioane dolari

Castigatoare = Suma din grupe + 3,5 milioane dolari

Elina Svitolina, a câștigat, până acum toate meciurile (trei din grupa Mov), iar dacă va fi câștigătoarea Turneului va obține cel mai mare premiu din istoria tenisului, de 4,42 milioane de dolari.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

halepShenzenturneul campioanelor

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe