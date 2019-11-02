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Sport· 1 min citire
Câți bani va primi Simona Halep pentru participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen
Câți bani va primi Simona Halep pentru participarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen
Simona Halep a fost eliminată din faza grupelor de la ediția 2019 a Turneului Campioanelor. Fostul ...
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