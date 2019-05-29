Astăzi se dispută meciul 2 al finalei Ligii Naționale de baschet masculin

CSM CSU Oradea susține Meciul 2 al finalei Ligii Naționale de baschet masculin – ediția 2018/19 în cursul zilei de miercuri (29.05), ora 19:00. Roș-albaștrii se duelează cu BC CSU Sibiu în Sala Transilvania. Partida este transmisă în direct la DigiSport.
Partida de deschidere a seriei, desfășurată în aceeași locație, a consemnat schimbări de situație în cele două reprize, respectiv a revenire târzie a gazdelor, controlată cu destule emoții de bihoreni. Rezultatul final a fost de 89-87, la capătul unei partide spectaculoase, în care ambele protagoniste au confirmat care le sunt principalele arme.Este de urmărit în ce fel va continua seria. CSU Sibiu are nevoie de victorie, iar faptul că evoluează în fața propriilor susținători a ajutat-o adesea de-a lungul ultimilor ani. Fără îndoială dorința de reacție va împinge echipa antrenată de Dan Fleșeriu în această confruntare și este de așteptat un nivel de combativitate maxim din partea jucătorilor galben-albaștri.CSM CSU Oradea a alternat momentele foarte bune de joc cu unele mai puțin inspirate. Tinerii Bobe Nicolescu și Tudor Fometescu au avut un aport extrem de important în jocul echipei, alături de prestațiile contingentului de jucători străini, respectiv de cea a lui Giordan Watson. Fără îndoială Oradea poate găsi multe guri de foc, așa cum a avut de-a lungul timpului în această alcătuire.Așa cum antrenorul Achim a subliniat după primul joc, CSM-ul va avea nevoie de o prestație mai bună în ceea ce privește blocajul defensiv și prezența la recuperare, respectiv tranziția defensivă. Este limpede că nivelul de combativitate și implicarea fizică sunt elemente de maximă importanță, alături de execuția planului tactic și precizia la finalizare.Similar primei partide, staff-ul tehnic al ambelor echipe va avea de ales numele străinilor care rămân în afara lotului pentru Meciul 2. Sibiul a evoluat fără Daniel Ewing, iar Oradea a jucat fără Sean Barnette și Pavle Reljic în jocul desfășurat luni (27.05).CSM CSU Oradea va încerca să schimbe istoria. Bihorenii au câștigat Meciul 1 al finalei de fiecare dată în patru situații, pentru ca în primele trei cazuri să cedeze în Meciul 2. Acest lucru s-a întâmplat în seriile cu CSU Asesoft Ploiești în 2014 (în deplasare), BC Mureș în 2016 (acasă), CSM Steaua EximBank București în 2018 (acasă). Așadar, echipa roș-albastră va încerca să câștige, pentru prima dată, Meciul 2 al finalei LNBM la cea de-a 4-a șansă.Similar partidei de deschidere, formația roș-albastră va fi susținută de un grup de suporteri veniți de la Oradea. Totodată, conform celor întâmplate la primul meci, iubitorii baschetului din Oradea sunt așteptați la Arena Antonio Alexe pentru vizionarea Meciului 2 pe un ecran de mari dimensiuni.