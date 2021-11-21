Advertising
Sport· 1 min citire
Ana Maria Prodan, anunțul anului: decizie bombă după divorț. Realitatea sportivă, duminică, ora 18:00
Ana Maria Prodan, anunțul anului: decizie bombă după divorț. Realitatea sportivă, duminică, ora 18:00
Decizie bombă luată de Ana Maria Prodan după divorț!
Citește și
- 09:15Selecționerul Franței Didier Deschamps ratează meciul cu Norvegia, după decesul mamei sale
- 08:34Surpriză uriașă la Cupa Mondială! Africa de Sud a trecut de grupe, Mexicul face spectacol cu Cehia
- 14:21La 39 de ani, Messi vorbește despre retragerea de la Mondiale: „E mai mult decât suficient”
- 14:02Kader Keita, acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Fotbalistul a fost trimis în judecată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News