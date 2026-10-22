Tânăr arestat preventiv pentru exploatarea sexuală a unei minore în Oradea

Publicat 22 oct. 2026, 09:32 Sursă adevarul

Un bărbat de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT l-au reținut cu acuzația că ar fi exploatat sexual o minoră de 14 ani în Oradea, folosind metoda „Loverboy”.

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