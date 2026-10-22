Tânăr arestat preventiv pentru exploatarea sexuală a unei minore în Oradea

Un bărbat de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT l-au reținut cu acuzația că ar fi exploatat sexual o minoră de 14 ani în Oradea, folosind metoda „Loverboy”.
Suspectul a fost reținut luni, 20 octombrie, de procurorii Serviciului Teritorial Oradea al Direcției Investigații pentru Infracțiuni cu Organizare Criminală (DIICOT), în dosarul instrumentat împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Oradea.
În urma audierilor, instanța a respins cererile bărbatului de a fi cercetat în arest la domiciliu sau sub control judiciar și i-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
Potrivit Poliției Bihor, faptele ar fi avut loc în două intervale distincte: între octombrie 2025 și aprilie 2026, apoi în iulie și august 2026. În această perioadă, adolescenta ar fi fost exploatată sexual în mai multe locații din municipiul Oradea.
Metoda „Loverboy” și organizarea activității
Anchetatorii susțin că bărbatul a speculat vulnerabilitatea fetei, inclusiv situația familială, pentru a o determina să creadă că între ei există o relație de iubire. Aceasta este cunoscută în jargonul polițienesc sub denumirea de metodă „Loverboy”.
În cursul investigațiilor s-a stabilit că suspectul ar fi transportat-o și cazat-o pe minoră în apartamente închiriate în regim hotelier, unde aceasta ar fi fost prezentată unor clienți interesați de servicii sexuale. Bărbatul ar fi gestionat întreaga activitate: închiria spațiile, publica anunțuri online și negocia prețurile.
Pentru a comunica cu potențialii clienți, suspectul ar fi folosit telefonul adolescentei, imitând o voce feminină pentru a se prezenta în numele ei. Poliția Bihor precizează că banii proveniți din activitatea de prostituție practicată de minoră ar fi fost încasați integral de către bărbat.
Tânărul este cercetat pentru infracțiuni de viol asupra unui minor, în formă continuată, și două fapte de trafic de minori, incadrate juridic distinct.