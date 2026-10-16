Studentă de la Oradea susține că a fost umilită la cererea bursei sociale; secretara-șefă va părăsi funcția

Publicat 16 oct. 2026, 10:00 Sursă ziare

O studentă a Universității din Oradea susține că a fost umilită de personalul din secretariatul Facultății de Științe Economice în timpul depunerii dosarului pentru bursa socială. Conducerea facultății a inițiat o anchetă disciplinară, iar decana a anunțat că secretara-șefă nu va mai ocupa funcția.

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