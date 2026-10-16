Social· 1 min citire

Studentă de la Oradea susține că a fost umilită la cererea bursei sociale; secretara-șefă va părăsi funcția

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 oct. 2026, 10:00
Sursăziare

O studentă a Universității din Oradea susține că a fost umilită de personalul din secretariatul Facultății de Științe Economice în timpul depunerii dosarului pentru bursa socială. Conducerea facultății a inițiat o anchetă disciplinară, iar decana a anunțat că secretara-șefă nu va mai ocupa funcția.

Incidentul a fost relatat de o studentă care a încercat să depună documentele necesare obținerii bursei sociale. Conform mărturiei acesteia, personalul din secretariat ar fi formulat remarci considerate umilitoare.

Tu chiar consideri că meriți bursă socială?

— a relatat studenta, referindu-se la o replică primită la secretariat Studenta Universității din Oradea

Cazul a generat reacții și din partea altor studenți și absolvenți ai Facultății de Științe Economice, care au oferit mărturii similare privind experiențele trăite în relația cu secretariatul.

În urma sesizării, conducerea facultății a anunțat organizarea unei anchete disciplinare pentru stabilirea modului exact în care s-au desfășurat lucrurile. Decana a precizat că secretara-șefă nu va mai ocupa această funcție în continuare.

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