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Social· 1 min citire
Studentă de la Oradea susține că a fost umilită la cererea bursei sociale; secretara-șefă va părăsi funcția
FOTO: Profimedia
Publicat16 oct. 2026, 10:00
Sursăziare
O studentă a Universității din Oradea susține că a fost umilită de personalul din secretariatul Facultății de Științe Economice în timpul depunerii dosarului pentru bursa socială. Conducerea facultății a inițiat o anchetă disciplinară, iar decana a anunțat că secretara-șefă nu va mai ocupa funcția.
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