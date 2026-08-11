Șapte județe, sub Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile ajung la 39 de grade. Regiunile vizate de furtuni - HARTA

Publicat 11 aug. 2026, 10:16 Sursă Realitatea.net

Șapte județe din vestul și nord-vestul țării se află sub Cod portocaliu de caniculă de marți, 11 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, la aceeași oră. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar în Câmpia de Vest vor atinge izolat 39 de grade. În același interval, un Cod galben de căldură vizează Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei. Pentru miercuri au fost emise și avertizări de vânt puternic în sud-est, respectiv de ploi torențiale și instabilitate atmosferică în mai multe zone montane.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre canicula romaniavreme romania