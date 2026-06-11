Români prinși în violențele din Belfast: „Ne-au incendiat casele. Am fugit cu copiii”

Mai multe familii de români din Belfast au cerut sprijinul consulatului României, după izbucnirea unor violențe anti-migranți care au afectat cartiere întregi din oraș. Printre cei afectați se numără și copii, iar unele familii au decis să părăsească de urgență Irlanda de Nord.

Potrivit mărturiilor, cel puțin trei locuințe în care stăteau cetățeni români ar fi fost incendiate în timpul incidentelor, iar oamenii spun că au scăpat doar datorită intervenției rapide a poliției și pompierilor. Mai multe familii au fugit din case în grabă, temându-se că atacurile vor continua.

„Ne-am gândit că o să vină noaptea și o să ne dea foc în casă. Am plecat cu copiii, fără să mai luăm aproape nimic”, a povestit un român din zonă.

În total, aproximativ 20 de cetățeni români, inclusiv șapte copii, au solicitat ajutor consular și au cerut sprijin pentru a reveni în România. Unele familii au plecat deja, iar altele se pregătesc să părăsească zona în zilele următoare.

Autoritățile locale au intervenit pentru a calma situația, după ce grupuri de persoane mascate au provocat incendieri și confruntări cu forțele de ordine. Mai mulți polițiști au fost răniți în timpul incidentelor, iar zeci de persoane au fost reținute. Circulația transportului public a fost restricționată în anumite intervale, pe fondul tensiunilor.

Consulatul României continuă să monitorizeze situația și să acorde asistență cetățenilor afectați.