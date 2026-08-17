650 de primării din țară nu sunt încă înrolate în sistemul de plăți Ghișeul.ro

Publicat 17 aug. 2026, 09:46 Sursă realitatea.net

Primăriile care nu vor fi prezente în acest sistem riscă sistarea alimentării bugetelor locale. 24 de primării din județul Neamț, de exemplu, au fost atenționate în acest sens.

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