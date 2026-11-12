Scris de Andreea Damian Publicat: 12 nov. 2026, 10:02

ORA Jazz Festival revine la Oradea, între 12 și 15 noiembrie, cu cea de-a șaptea ediție, care propune publicului șapte proiecte muzicale internaționale, reunite într-un program dedicat diversității jazzului contemporan.

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