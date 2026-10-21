Lipsă de vaccin antigripal în farmacii: distribuția se reia la sfârșitul lunii octombrie

Publicat 21 oct. 2026, 09:28 Sursă eBihoreanul

Orădenii și alți români întâmpină dificultăți în achiziționarea vaccinului antigripal din farmacii. Autoritățile de sănătate estimează că deficitul se va rezolva până la sfârșitul lunii octombrie 2026.

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