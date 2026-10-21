Lipsă de vaccin antigripal în farmacii: distribuția se reia la sfârșitul lunii octombrie

Orădenii și alți români întâmpină dificultăți în achiziționarea vaccinului antigripal din farmacii. Autoritățile de sănătate estimează că deficitul se va rezolva până la sfârșitul lunii octombrie 2026.
Deficitul de vaccin antigripal afectează în prezent întregul teritoriu al României. Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Bihor, lipsa produselor a fost resimțită din circa două săptămâni, iar restabilirea stocurilor este estimată pentru sfârșitul lunii octombrie 2026.
Dr. Daniela Rahotă, directorul executiv al DSP Bihor, a precizat că inițial Ministerul Sănătății a anunțat intrarea în țară a noilor loturi de vaccin pe data de 20 octombrie. Termenul nu a fost respectat, iar noul termen estimat este sfârșitul săptămânii viitoare.
În județul Bihor, ritmul de imunizare a crescut cu 33,2% în primele trei săptămâni ale sezonului rece. Până la data de 18 octombrie 2026, au fost administrate 9.922 de doze de vaccin, cu 2.471 mai multe decât cele 7.451 înregistrate până pe 11 octombrie 2026.
Farmaciile raportează stocuri limitate pentru anumite produse. Conform declarațiilor unui farmacist din lanțul Dr. Max, se pot găsi încă vaccinurile Elfuelda (Sanofi), destinat vârstnicilor peste 60 de ani, și Fluenz (AstraZeneca), administrat prin pulverizare nazală copiilor. Lipsa se referă la vaccinurile pentru adulți, Influvac (Viatris/Abbott) și Vaxigrip (Sanofi).
Cauza deficitului: lipsa producătorului național
Sebastian Nemeth, președintele Colegiului Farmaciștilor Bihor, a identificat cauza principală a problemei în inexistența unui producător local de vaccin antigripal.
Dr. Rahotă a adăugat că este al doilea sezon consecutiv în care vaccinurile antigripale nu sunt distribuite centralizat prin DSP-uri, ci comercializate direct de farmacii.