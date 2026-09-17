Incident la o școală din Timiș: un elev de 11 ani a fost agresat de un coleg mai mare. Poliția a deschis dosar penal

Un elev de 11 ani din localitatea Chevereșu Mare, județul Timiș, a ajuns la spital după un conflict cu un coleg de 13 ani, produs la finalul programului școlar.
Incidentul a avut loc miercuri, 16 septembrie, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Din primele verificări, anchetatorii spun că cei doi minori s-ar fi agresat reciproc.
Conflict după terminarea cursurilor
Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați în jurul orei 14:30 de mama copilului de 11 ani. Femeia le-a spus oamenilor legii că fiul său ar fi fost agresat fizic de un alt elev, în unitatea de învățământ din Chevereșu Mare unde învață cei doi copii.
Din cercetările preliminare a rezultat că între elevii de 11 și 13 ani ar fi izbucnit un conflict pe fondul unor neînțelegeri. Poliția precizează că, ulterior, ambii copii s-ar fi agresat reciproc.
Copilul a fost dus la spital
În urma incidentului, elevul de 11 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Nu au fost făcute publice, până în acest moment, informații detaliate despre diagnosticul copilului sau despre durata tratamentului.
Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după ce mama băiatului a făcut sesizarea, iar anchetatorii au început să stabilească exact cum s-a produs conflictul și care au fost împrejurările în care cei doi minori au ajuns să se lovească.
Poliția a deschis dosar penal
Oamenii legii efectuează cercetări într-un dosar penal deschis pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Ancheta urmărește să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor și responsabilitățile în cazul incidentului.
Pentru moment, autoritățile nu au anunțat măsuri împotriva copilului de 13 ani. Fiind vorba despre doi minori, situația urmează să fie analizată în funcție de vârsta acestora și de rezultatele cercetărilor.
Incidentul s-a produs la doar o zi după începerea noului an școlar și readuce în atenție problema conflictelor dintre elevi și a modului în care sunt gestionate situațiile de violență în unitățile de învățământ.