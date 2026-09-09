Fotbalist german, suspectat că și-a otrăvit mortal colegul. Anchetatorii vorbesc despre răzbunare

Un fotbalist german în vârstă de 35 de ani a fost arestat sub suspiciunea că și-ar fi otrăvit mortal un coleg de echipă.
Victima, în vârstă de 30 de ani, a murit în iunie 2025, după ce i s-a făcut rău în timpul unei deplasări a formației, iar anchetatorii suspectează că la mijloc ar fi fost un act de răzbunare.
Colegul său a murit după deplasarea echipei
Cei doi jucători evoluau pentru echipa de amatori TuS Rockenberg și au participat, în iunie 2025, la o deplasare la Dresda. După întoarcerea acasă, starea lui Philipp L. s-a deteriorat rapid, iar familia a chemat serviciile de urgență.
Fotbalistul a ajuns la spital, însă a murit pe 16 iunie, în ciuda eforturilor medicilor. Ulterior, investigațiile medico-legale au stabilit că decesul a fost provocat de o intoxicație care a dus la insuficiență multiorganică.
Inițial, apropiații victimei au crezut că ar putea fi vorba despre o intoxicație alimentară, deoarece echipa consumase pește în timpul deplasării. Ancheta a continuat însă, iar suspiciunile s-au îndreptat ulterior către unul dintre coechipierii săi.
Procurorii vorbesc despre răzbunare
Marius W., în vârstă de 35 de ani, este suspectat că i-ar fi administrat victimei o substanță otrăvitoare în mod intenționat. Procurorii investighează cazul ca pe o posibilă crimă comisă din motive josnice.
„Presupunem că a fost un act de răzbunare”, a declarat procurorul-șef Thomas Hauburger. Anchetatorii nu au dezvăluit însă deocamdată motivul exact al conflictului.
În presa locală au apărut informații potrivit cărora între cei doi ar fi existat un conflict legat de o femeie. Această variantă nu a fost confirmată oficial de anchetatori.
Suspectul se află în arest preventiv
Fotbalistul a fost arestat la începutul lunii septembrie și prezentat unui judecător, care a dispus plasarea sa în arest preventiv. El nu a făcut declarații cu privire la acuzațiile care i se aduc.
Polițiștii i-au percheziționat locuința și locul de muncă, de unde au ridicat mai multe dispozitive și alte probe care urmează să fie analizate. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum a fost administrată otrava și care a fost motivul crimei.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție.