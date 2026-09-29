Advertising
Social· 1 min citire
Imagini neobișnuite din New Jersey: un rechin a ajuns printre case după inundații
Pui de rechin
Un pui de rechin a fost filmat înotând pe o stradă inundată din Surf City, New Jersey, în timpul furtunii puternice care a lovit coasta de est a Statelor Unite.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:40Tatăl Valentinei, după ce principalul suspect s-a predat în Elveția: „Copilul meu nu mai vine”
- 19:17Tragedie în Roman: un bărbat și-a înjunghiat mortal concubina și apoi s-a aruncat de la etaj
- 17:43Călin Georgescu, arest preventiv pentru 30 de zile - SURSE
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News