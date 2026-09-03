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Fosta adjunctă ITM Bihor, condamnată definitiv pentru ponturi despre controale
FOTO: Arhivă
Achitată pentru mită, trebuie să presteze 100 de zile de muncă neremunerată
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