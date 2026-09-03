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Fosta adjunctă ITM Bihor, condamnată definitiv pentru ponturi despre controale

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 3 sept. 2026, 08:26

Achitată pentru mită, trebuie să presteze 100 de zile de muncă neremunerată

Nadia Racz, fosta adjunctă a ITM Bihor, a fost condamnată definitiv la un an și două luni de închisoare cu suspendare pentru divulgarea de informații despre controale, dar achitată pentru luare de mită.

Curtea de Apel Oradea a stabilit un termen de supraveghere de doi ani, pe durata căruia fosta funcționară trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Primăria Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci. De asemenea, a fost obligată să plătească 2.000 de lei cheltuieli judiciare.

Potrivit DNA Oradea, Nadia Racz a avertizat oameni de afaceri din Salonta despre controalele pe care le pregăteau inspectorii ITM, instruindu-i „să fie vigilenți”. Instanța a reținut că a acționat în scopul obținerii de foloase necuvenite, deși a fost achitată pentru luare de mită, pe motiv că fapta nu există.

Dosarul a pornit ca o ramificație a unei anchete mai ample privind corupția din ITM Bihor. În 2023, două inspectoare au fost prinse în flagrant luând mită, iar denunțurile ulterioare au dus la acuzații împotriva fostei adjuncte. Celelalte trei funcționare implicate și-au recunoscut faptele și au primit pedepse cu suspendare încă din februarie 2024.

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