Cseke Attila: Programul de construire a creșelor va continua cu fonduri de la bugetul de stat

Publicat 21 aug. 2026, 08:09 Sursă realitatea.net

Programul guvernamental de construire a creșelor va continua cu fonduri de la bugetul de stat, în condițiile în care finanțările europene se vor încheia la sfârșitul lunii august, a declarat, joi, în orașul Geoagiu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.

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