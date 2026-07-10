Sanatate· 1 min citire

Pfizer a pus sechestru pe conturile agenției aeriene din Polonia

Pfizer

Pfizer

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat10 iul. 2026, 14:35
SursăRealitatea PLUS

Pfizer a pus sechestru pe conturile agenției de trafic aerian din Polonia. Așa cum s-a întâmplat și în cazul Romatsa. Agenția nu mai poate accesa banii din taxele de rută pe care companiile aeriene care zboară prin Polonia le plătesc.

Taxele de rută sunt principala sursă de finanțare a agenției de trafic aerian din Polonia și reprezintă peste 80% din venituri. Potrivit reprezentanților, nu vor exista zboruri întârziate sau anulate.

Mai mult, nu ar urma nici concedieri. Statul polonez trebuie să plătească către Pfizer 1,3 miliarde de euro. În paralel, România are de achitat 666 de milioane de euro companiei. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pfizeragentie aerianaPoloniasechestru

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe