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Sanatate· 2 min citire
Câte doze de vaccin împotriva rujeolei sunt disponibile în țară. Clarificări de la Ministerul Sănătății
Câte doze de vaccin împotriva rujeolei sunt disponibile în țară
Publicat10 iul. 2026, 12:19
SursăAgerpres
Ministerul Sănătății a dat asigurări vineri că există stocuri în țară pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului.
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