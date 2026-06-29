Canicula face ravagii în București și Ilfov. Peste 5.400 de oameni au chemat Ambulanța în doar patru zile

Canicula pune tot mai multă presiune pe Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. În ultimele patru zile, mii de oameni au avut nevoie de ajutor medical, iar zeci de persoane au leșinat în spații publice din cauza temperaturilor extreme, potrivit la Realitatea PLUS.
Mii de solicitări la Ambulanță în doar patru zile
Managerul general al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Alis Grasu, a prezentat bilanțul intervențiilor din ultimele patru zile, perioadă în care temperaturile au crescut de la o zi la alta.
„Am o statistică pe ultimele patru zile, patru zile fierbinți, din ce în ce mai fierbinți. La nivelul regiunii București-Ilfov, au fost 5.465 de persoane care au avut nevoie de ambulanță. A fost un număr destul de mare, 3.574 dintre aceste solicitări, cazuri de urgență, de cod roșu, cazuri foarte grave, și de cod galben, cazuri grave.”
Zeci de persoane au leșinat în spații publice
Potrivit managerului SABIF, sute de persoane au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale în timp ce se aflau în locuri publice. Multe dintre aceste cazuri pot fi puse pe seama temperaturilor foarte ridicate.
„Au fost și 472 de persoane care se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță. Cel mai probabil acestea chiar pot fi puse pe seama temperaturilor ridicate. Dintre acestea, 43 de persoane au prezentat senzație de pierdere a stării de conștiență și 52 de persoane chiar și-au pierdut starea de conștiență pentru puțin timp, au prezentat sincope.”
Când trebuie sunat la 112
Alis Grasu le recomandă oamenilor ca, în cazul unei stări de rău provocate de căldură, să nu sune imediat la 112 dacă situația nu le pune viața în pericol. În astfel de cazuri, primul pas ar trebui să fie contactarea medicului de familie sau a medicului specialist, mai ales pentru persoanele care au afecțiuni cronice.
„La o stare de rău din cauza căldurii, prima opțiune ar trebui să fie telefon sau adresare la medicul de familie. Iar dacă vorbim de persoane care sunt cunoscute cu afecțiuni cronice, se recomandă să ia legătura cu medicul specialist care îi monitorizează. Dacă însă este o situație gravă în care viața este pusă în pericol, atunci sigur se va suna la serviciul de urgență pe numărul unic 112.”