Toni Greblă: „Raportul Congresului SUA nu este o simplă notă de subsol, ci un diagnostic crunt”

Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA transformă țara noastră în epicentrul unui scandal internațional fără precedent. Documentul, descris ca un „diagnostic crunt”, depășește stadiul unei simple note de subsol diplomatice și pune sub semnul întrebării integritatea democrației românești, avertizând asupra derapajelor instituționale care riscă să izoleze Bucureștiul pe scena globală.

„România se află astăzi în centrul unui scandal internațional de proporții, iar raportul preliminar al Comisiei juridice din Congresul SUA nu este o simplă notă de subsol, ci un diagnostic crunt. Este un apel la responsabilitate pentru oamenii de stat: situația prezentată va afecta țara noastră pe termen scurt și, dacă nu ne trezim, ne va izola pe termen lung. Asistăm la o confirmare oficială a unei interferențe brutale a Comisiei Europene în suprimarea libertății de exprimare, dar și la zelul unor instituții autohtone care au ales să execute ordinele Bruxelles-ului în detrimentul propriilor cetățeni.

„O premieră neagră în ultimul secol”: Anularea alegerilor fără probe

În ultimii 100 de ani, nicio democrație care se respectă nu a recurs la un gest de o asemenea gravitate: anularea alegerilor prezidențiale fără nicio probă temeinică. S-a invocat o interferență a Rusiei care, în realitate, nu a existat. Autoritățile române nu ar trebui să caute scuze, ci să găsească urgent mijloacele prin care să repare această eroare istorică.

Am avertizat încă de la începutul anului 2024 că artificiile politice, precum comasarea alegerilor, vor atrage reproșurile Comisiei de la Veneția și ale partenerilor externi. Din păcate, realitatea a bătut orice scenariu pesimist: Biroul Electoral Central și AEP nu au avut niciun motiv legal să anuleze scrutinul, iar decizia finală a rămas o pată pe obrazul democrației.

CCR și încălcarea ordinii constituționale

Cel mai grav derapaj a venit însă de la Curtea Constituțională. CCR și-a încălcat propria lege de funcționare și prevederile Constituției prin cel mai periculos mecanism posibil: autosesizarea. Într-un stat de drept, nicio Curte nu se autosesizează; ea trebuie să fie sesizată pentru a putea judeca.

Pe 6 decembrie, după ce validase deja primul tur, Curtea a dispus arbitrar anularea întregului proces electoral și reluarea lui de la zero. Este o încălcare flagrantă a legii sub pretextul apărării ordinii constituționale. Ordinea constituțională se apără respectând Constituția, nu prin decizii politice mascate în haine juridice.

Mitul fraudei demontat de realitatea celor 20.000 de secții

Argumentul unei fraude masive care să justifice anularea este demontat de cifrele reci și de procesele-verbale. România a avut organizate aproape 20.000 de secții de votare, supravegheate de peste 100.000 de reprezentanți ai tuturor partidelor politice.

Zero contestații: Pentru prima dată în 35 de ani, nu a existat nicio contestație depusă la nivelul secțiilor de votare.

Consens la numărătoare: Toate procesele-verbale au fost semnate de președinții de secții și de delegații partidelor imediat după numărătoare.

Lipsa sesizărilor: Până în marțea de după scrutin, nu fusese înregistrată nicio plângere oficială privind organizarea sau numărarea voturilor.

O demisie aflată din presă

Ceea ce s-a întâmplat după această perioadă de stabilitate electorală a fost o execuție administrativă. Nu mi s-a sugerat să plec de la conducerea AEP pentru că nimeni nu avea argumente legale să o ceară. Am aflat, la fel ca întreaga opinie publică, direct din presă că „am plecat acasă”.

Această manieră de a înlătura oficiali și de a anula votul a milioane de oameni ne arată că în România anulului trecut nu s-a apărat democrația, ci s-a suspendat. Autoritățile actuale au datoria morală și legală de a analiza acest raport internațional cu maximă responsabilitate pentru a nu lăsa România captivă într-un precedent periculos”, a declarat Toni Greblă la Realitatea Plus.