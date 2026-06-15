Rares Bogdan, reacție tranșantă înaintea ședinței decisive din PNL: „Veștea va fi premierul României”

Publicat 15 iun. 2026, 17:33 Actualizat 15 iun. 2026, 19:04

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un mesaj extrem de dur cu puțin timp înaintea ședinței în care liberalii decid nu doar soarta viitorului guvern condus de Adrian Veștea, ci și viitorul politic al lui Ilie Bolojan și direcția partidului în următorii ani. Potrivit acestuia, „partidul va avea cel târziu de vineri dimineață premier. Veștea va fi premierul României”.

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