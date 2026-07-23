Politica· 1 min citire

Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării

Radu Miruță pe plaja (Realitatea Plus, sursă A3)

Radu Miruță pe plaja (Realitatea Plus, sursă A3)

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat23 iul. 2026, 08:00
SursăRealitatea PLUS

Demis din funcție și interimar la două Ministere importante în plină criză, Radu Miruță a fugit într-o vacanță de lux. Au apărut inclusiv imagini cu acesta în șort, pe plaja unui hotel de 5 stele din Turcia, unde, potrivit presei, cel mai ieftin sejur de 3 nopți ar costa nici mai mult, nici mai puțin de 7.500 de euro.

În timp ce se afla pe plajă, ministrul interimar al Transporturilor l-a revocat pe directorul TAROM, potrivit Realitatea Plus. Între timp, în țară este scandal uriaș pe legea salarizării și pe reformele pe care insistă Bolojan și USR.

Compania națională de transport aerian se confruntă cu dificultăți financiare severe, înregistrând pierderi de aproximativ 40 de milioane de euro doar în anul 2025.

Ministrul interimar, Radu Miruță a acuzat conducerea anterioară de lipsa de transparență și de întârzierile în relația cu Comisia Europeană cu privire la planul de restructurare al companiei.

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