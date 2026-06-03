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Politica· 2 min citire
PSD-PNL-USR-UDMR au votat împotriva sprijinului pentru elevii români excepționali care participă la concursurile internaționale
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Proiectul de lege promovat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru completarea Legii Educației nr.1/2011, în vederea instituirii posibilității finanțării de la bugetele locale și de stat a cheltuielilor privind transportul și cazarea elevilor care participă la concursuri internaționale a fost respins miercuri, în ședința de plen a Camerei Deputaților, cu un număr de 218 de voturi.
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