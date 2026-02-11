Protest de amploare în întreaga țară împotriva măsurilor lui Bolojan. Anunțul liderului AUR, George Simion | VIDEO

Ultimul apel al liderului AUR

Ultimul apel al liderului AUR, George Simion, înainte de marea mobilizare: românii ies mâine în stradă pentru a protesta față de politicile economice stricte ale Executivului condus de Ilie Bolojan.

România se pregătește pentru o zi de proteste intense, miercuri, începând cu ora 12:00. Epicentrul manifestațiilor va fi Piața Victoriei din București, însă valul de nemulțumire se va extinde simultan în toate marile orașe ale țării. Mii de oameni sunt așteptați să conteste public politicile economice ale Guvernului Bolojan, reclamând faptul că noile măsuri administrative le-au degradat vizibil nivelul de trai.

Solidaritate de la distanță: „Cele 12 minute de tăcere”

O trăsătură inedită a acestui protest este mecanismul de solidaritate propus de organizatori: cei care nu pot ajunge fizic în piețe sunt îndemnați să își întrerupă orice activitate timp de 12 minute. Acest gest simbolic este menit să demonstreze că nemulțumirea este generalizată, atingând toate sectoarele profesionale, de la birouri până la unități de producție.

Principalele revendicări: Venituri înghețate și prețuri în creștere

Motivele care îi scot pe români în stradă sunt legate de siguranța zilei de mâine.

Protestatarii invocă un „cocktail” economic periculos:

Înghețarea veniturilor, care lasă familiile fără protecție în fața inflației;

Scumpirile în lanț din ultimele luni, care au erodat puterea de cumpărare;

Măsurile de austeritate pe care le consideră disproporționate față de realitatea socială.

Un semnal de alarmă pentru autorități

În timp ce forțele de ordine se pregătesc pentru a gestiona un număr record de participanți, organizatorii transmit un mesaj tranșant: acesta este doar începutul. Dacă Executivul nu va deschide un dialog real și nu va revizui planul de măsuri fiscale, protestele vor escalada și vor continua pe o perioadă nedeterminată.

