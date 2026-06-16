Petrișor Peiu: „După cinci ani de „luptă cu extremiștii”, România are inflație de peste 10% și datorii record”

Publicat 16 iun. 2026, 09:33 Actualizat 1 iul. 2026, 12:54

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția că după cinci ani în care România a fost guvernată de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, în diferite formule politice, rezultatele sunt inflație de peste 10%, datorii record, dobânzi duble și o economie aflată în stagnare, în timp ce principala preocupare a puterii a rămas lupta împotriva „extremiștilor”.

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