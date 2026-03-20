Petrișor Peiu: ”Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a renunțat să mai susțină scutirea CASS pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copiilor”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că și-a trădat propriul popor: a refuzat să mai susțină scutirea de contibuție de asigurări de sănătate pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copiilor. Parlamentarul arată că AUR va continua să meargă până la capăt pentru mamele care își cresc copiii și să impună respectarea drepturilor lor prin lege.

„Coaliția de guvernare și-a trădat din nou propriul popor. Poporul care le plătește salariile tuturor acestor șefi și șefuleți. Cum i-a trădat? Simplu: a renunțat să mai susțină scutirea de contribuție de asigurări de sănătate pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copiilor, pentru veterani și văduve de război, pentru foști deținuți politici, pentru magistrații dați afară din sistem după 1945. O mână de oameni, alții, plus mamele care-și cresc copiii, viitorul țării noastre.

Au renunțat la aceste susțineri care oricum erau mici, oricum nu depășeau 700 de milioane de lei. Ceea ce înseamnă jumătate din pachetul social cu care s-a tot lăudat PSD că ar fi cumpărat bunăvoința pensionarilor.

Oameni buni, acești guvernanți vor distruge România pe termen lung. Mamele care-și cresc copiii sunt o fericire pentru orice națiune. Orice națiune are mijloace să încurajeze această creștere a copilului de către mamă, nu să-l ducă și să-l lase undeva, la o creșă.

Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, în momentul în care atât PSD, cât și USR și PNL au refuzat să voteze amendamentul depus de AUR, care, repet, era în valoare de 700 de milioane de lei, jumătate din suma pentru care a ieșit scandalul cât casa între PNL și USR. Ei bine, în momentul în care au refuzat să voteze acest amendament, partidele politice din coaliția de guvernare au trădat viitorul României și au condamnat categorii mici, de câteva sute de oameni, să aibă o bătrânețe tristă și săracă.

AUR va continua să susțină aceeași politică. Vom merge înainte cu proiectul nostru de lege privind scutirea de CASS pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, pentru veterani și văduve de război, pentru foști deținuți politici.

Avem o lege depusă în 3 septembrie 2025, care să corecteze această abuzivă distrugere a vieții tinerelor mame de către guvernul Bolojan. Legea aceasta a fost copiată, fără rușine, de către PSD două săptămâni mai târziu. Ambele se află în Parlament, în Camera Deputaților.

Noi vom susține, indiferent care dintre ele va veni prima la vot, astfel de prevederi, fără nicio reținere. Vom vota pentru și ne vom bate pentru scutirea de CASS, de contribuția de asigurări de sănătate pentru mame, pentru veterani și văduve de război și pentru foști deținuți politici. Nimic nu ne va opri să dăm românilor ceea ce le-am promis: rezolvarea acestei probleme, întoarcerea umilinței pe care Bolojan și apărătorii săi din PSD, PNL, USR și UDMR au produs-o acestui popor”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

