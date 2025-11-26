Parlamentarii din grupul PACE, cu susținerea AUR, vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan

Parlamentarii din grupul PACE – Întâi România, cu sprijinul formațiunii AUR, vor depune săptămâna viitoare o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut în plenul reunit al Parlamentului de senatorul Ninel Peia și confirmat ulterior într-o declarație acordată postului Realitatea PLUS.

„Azi, în plenul reunit, am anunțat că voi depune o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Bolojan. Moțiunea va fi susținută și de AUR și va fi depusă pe 5 decembrie”, a declarat senatorul Ninel Peia.

Inițiativa este fundamentată pe prevederile Articolului 114 coroborat cu Articolul 113 din Constituția României, precum și pe Articolul 94 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Documentul a fost semnat de mai mult de o pătrime din numărul total al parlamentarilor, conform listelor anexate.

Moțiunea poartă titlul „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” și reprezintă un demers politic major al opoziției, în contextul tensiunilor tot mai accentuate din Parlament privind direcția actualei guvernări.

În documentul oficial înaintat Birourilor Permanente reunite, Ninel Peia apare în calitate de inițiator principal, semnând „în numele inițiatorilor” ca senator al României, chestor al Senatului și reprezentant al grupului PACE – Întâi România.

Depunerea moțiunii de cenzură programată pentru 5 decembrie deschide oficial procedura parlamentară prin care Guvernul Bolojan ar putea fi demis, în cazul în care moțiunea va întruni numărul necesar de voturi. Urmează ca documentul să fie citit în plen și supus dezbaterii și votului în termenul prevăzut de Constituție.