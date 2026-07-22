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Ora 20:55. Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu, la Culisele Statului Paralel - LIVE TEXT

Sorin Grindeanu la Culisele Statului Paralel

Sorin Grindeanu la Culisele Statului Paralel

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat22 iul. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu se află în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, față în față cu Anca Alexandrescu. Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?

Șeful PSD spune adevărul crunt și despre economie: Cât de gravă este, în realitate, situația țării și cum au fost puse pe butuci ultimele resurse din cauza măsurilor promovate de Bolojan?

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