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Politica· 1 min citire
Ora 20:55, ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea
Publicat6 sept. 2026, 16:11
SursăRealitate Plus
În acestă seară, de la ora 20.55, o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu! Profesorul universitar doctor, europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea. România plătește deja prețul haosului în care ne aflăm.
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