Oamenii lui Bolojan, reacții precipitate. Ciucu și Muraru vorbesc despre complot, viclenie și atac la ordinea internă din PNL

Oamenii lui Ilie Bolojan din PNL au reacționat disperat, acuzând cu aceleași argumente ca și șeful lor de partid decizia președintelui Nicușor Dan de l-a anunțat ca premier desemnat pe prim-vicepreședintele Adrian Veștea. Liderul PNL București, Ciprian Ciucu, vorbește despre o tentativă de rupere a partidului, prin complot, în timp ce alt susținător vocal, Alexandru Muraru, a invocat o mișcare "vicleană".
„Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a transmis Ciucu, într-un mesaj pe Facebook, postat la câteva minute după ce Ilie Bolojan a exprimat aceleași idei.
Liderul PNL București a invocat o acțiune concertată împotriva PNL, „un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.”
Ciucu afirmă că unii lideri liberali ar fi știut dinainte despre nominalizare, dar ar fi ascuns informația: „Au știut încă de săptămâna aceasta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.”
Alexandru Muraru: „O mișcare vicleană. Președintele întoarce armele împotriva PNL”
Deputatul PNL Alexandru Muraru, un alt susținător al lui Ilie Bolojan, a transmis un mesaj similar, acuzând o intervenție abuzivă a președintelui în viața internă a partidului.
„Domnul Nicușor Dan întoarce armele împotriva PNL pentru iresponsabilitatea PSD. Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal.”
Muraru vorbește despre „o mișcare vicleană” cu obiectiv clar de destabilizare și a induce existența unei crize "artificale" în PNL.