Nicușor Dan vrea guvern nou până marți, când începe vacanța parlamentară: Aștept ca partidele să vină mâine cu soluții
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la finalul vizitei în Republica Polonă cu prilejul participării la Summitul Flancului Estic de la Gdansk, că vrea un guvern nou până marți, când începe vacanța parlamentară și a subliniat că ”aștept ca partidele să vină mâine cu soluții”.
Declarațiile șefului statului, aici:
LIVE TEXT:
Am susținut din nou cât e de important hub-ul de securitate la Marea Neagră, pentru care am progresat împreună cu partea bulgară, cât e de important nu doar pentru România, cât pentru Europa, pentru că vorbim de o libertate de navigație efectivă în Marea Neagră și, astfel, o posibilitate de a avea schimburi economice cu zona Caucazului foarte importante în contextul în care, evident că suntem într-o criză energetică și zona Caucazului poate să fie pentru Europa un furnizor de energie.
Și, bineînțeles, am discutat de programele de înzestrare și cele care sunt pe actualul cadru financiar și cele care sunt pe, și mai ales cele care sunt pe cadrul financiar viitor, o sumă consistentă de 130 de miliarde atât pentru echipamente militare cât și pentru mobilitatea militară. Și, bineînțeles, în urmă cu puțin timp am avut onoarea să îi oferim o importantă distincție a statului român fostului președinte polonez și lider al mișcării Solidaritatea, Lech Wałęsa.
Întrebări:
Reporter: Aș vrea să vă întreb, de când ați ajuns la Palatul Cotroceni, cât de puternic ați simțit influența acestui așa numit sistem? Cum v-a afectat munca și cum credeți că ar putea să dispară influența asta în România?
Nicușor Dan: În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și, bineînțeles că pentru a face o reformă, e mult mai simplu să... Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția, de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Ăsta este răspunsul. Și, dacă vrem să ajungem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul.
Reporter: Și acum credeți că șeful sistemului poate livra România onestă?
Nicușor Dan: Da, în timp. În timp și fără să producă anarhie.
Reporter: Și legat de situația la zi, astăzi au fost discuții la Vila Lac între partidele parlamentare. Dacă aveți informații din ce au discutat liderii acolo, pentru că, din sursele noastre, cumva s-a ajuns la un nou blocaj și vreau să vă întreb dacă există riscul ca guvernul Bolojan să rămână interimar până la toamnă.
Nicușor Dan: Nu vreau să fac această predicție, însă pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta.
Reporter: Vreau să vă întreb exact cum s-a desfășurat această negociere sau cum se va desfășura. Mai concret, PNL, USR și UDMR vor veni cu o variantă de premier la dumneavoastră, iar pe de altă parte și PSD va veni cu o variantă, iar dumneavoastră veți alege pe cine desemnați, sau vă doriți mai degrabă să existe o propunere de premier comună pe care dumneavoastră mai apoi să o desemnați?
Nicușor Dan: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap, în mod logic, acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție, cel puțin pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni putem să, noi toți cetățenii în țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate.
Reporter: Varianta de premier, vă așteptați să vină aceștia cu o singură variantă de premier?
Nicușor Dan: Eu mă aștept la responsabilitate. După două luni, soluții de majoritate.
Reporter: Sorin Grindeanu spunea că Ilie Bolojan l-a mințit pe președintele republicii, de aceea suntem în această situație, iar liderul PSD făcea referire la faptul că Ilie Bolojan ar fi dat de înțeles că votează guvernul lui Eugen Tomac, însă după trei zile și-a schimbat poziția și, în final, nu s-a mai ajuns la vot. S-a întâmplat acest lucru? V-a mințit Ilie Bolojan?
Nicușor Dan: Nu o să vă răspund la această întrebare. Dar o să vă spun că, în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare. Că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Vestea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
Reporter: Domnule președinte, fostul premier desemnat Adrian Veștea, v-a anunțat sau v-a consultat într-un fel înainte să meargă la sediul AUR ca să negocieze cu George Simion pentru voturi?
Nicușor Dan: Așa cum am spus de mai multe ori, l-am desemnat pe domnul Veștea în urma unei așteptări rezonabile care... nu s-a materializat. Mai departe ar fi fost neconstituţional ca eu să mă implic în orice fel în discuţii.
Reporter: Pentru că aţi punctat mai devreme că au trecut două luni şi toată lumea aşteaptă ca partidele să vină cu o majoritate. Este rezonabil ca în acest moment, din acea majoritate, să facă parte, poate, şi aur sau menţineţi această linie roşie şi poate următorului premier desemnat chiar o să-i cereţi acest lucru ca să evităm confuzia de tipul domnului Veştea.
Nicușor Dan: În toate discuţiile pe care le-am avut, toate discuţiile pe care le-am avut, am militat pentru o majoritate care să susţină un guvern eventual minoritar sau chiar tehnocrat, dar o majoritate care să fie pro-occidental.
Reporter: Şi puteţi să îmi explicaţi pe ce anume vă bazaţi când daţi asigurări, inclusiv azi, că vom avea un guvern pro-occidental în condiţiile în care toate formulele de majoritate discutate, luate în calcul până acum, au inclus, pe de o parte, voturi de la grupuri politice desprinse din AUR şi SOS România, iar ultima formulă chiar voturi de la AUR.
Nicușor Dan: Rolul meu constituțional este să desemnez primul ministru. Și mai departe, de atât, nu pot decât să fac apel la responsabilitate.
Reporter: Cât considerați că este rezonabil ca România să funcționeze cu un guvern interimar, cum avem acum, și cu ce consecințe, dacă există?
Nicușor Dan: Bun, speranța mea este că o să ajungem la o soluție politică de guvern cu puteri depline care să poată să acționeze până la 31 august. Nu e doar a mea.
Întrebat despre pozele în care a fost surprins la aceeași masă cu șeful SPP, Lucian Pahonțu, preșdintele a spus: Am fost să mănânc. M-am întâlnit la prânz. La această întâlnire au fost și Rares Bogdan, care era europarlamentar și liderul grupului, dacă nu mă înșel, nu știu dacă al PNL sau al tuturor europarlamentarilor români din PPE. Deci era logic să fie acolo. A fost de asemenea Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în același grup. Domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost cu mine, pentru că asta e legea de protecție a demnitarilor sau a președintelui. Și când am ieșit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotelul unde eram ca să mâncăm. Și pentru că era o terasă, ne-am așezat la terasa aia. Asta e explicația.
Reporter: Dar dumneavoastră vă sfătuiți des cu domnul Pahonțu din punct de vedere politic?
Nicușor Dan: Nu, am mâncat la aceeași masă.
Reporter: Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți. În 2017 dumneavoastră ați participat la protestele împotriva lui Sorin Câmpeanu. Acum el este unul dintre numele pe care le aveți pe masă pentru desemnarea unui premier. L-ați reevaluat între timp?
Nicușor Dan: Da. Întrebarea este, dincolo de opiniile mele personale, pentru că dacă ar fi să lucrăm cu opiniile mele personale, aș numi 463 de oameni în Parlament care îmi plac mie. Totul ar fi foarte simplu, numai că noi trăim într-o democraţie, în democraţie puterea e împărţită între preşedinte, executiv, parlament, puterea judecătorească, ştiţi toate formulele democraţiei Şi, dincolo de părerile mele personale despre o persoană sau alta, cred că am responsabilitatea să aduc, să numesc un premier care să strângă o majoritate.
Reporter: Ideea de rotativă care a fost vehiculată pe surse, credeţi că stă în picioare?
Nicușor Dan: Eu cred că, înainte de orice, trebuie ca partidele, din nou, şi vreau să insist aici. Mi-am făcut două propuneri. Cel mai comod pentru mine, ca să-mi păstrez imaginea... În fine, sfaturile consultanţilor: stai de-o parte, nu te băga, că o să iasă rău. Am încercat să ajut acest proces de două ori. S-a întâmplat, nu a ieşit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorităţi în faţa cetăţii. Mai întâi, ca să ajungem la rotativă, ca să ajungem la... Etapa a doua trebuie să parcurgem etapa întâi. Deci eu nu cer partidelor să vină cu ce se va întâmpla între iunie 2017 și decembrie 2017. Eu cer partidelor să vină să îmi spună care-i majoritatea pentru iulie 2026.
Reporter: Considerați că ați greșit în vreun moment în aceste negocieri, având în vedere că au fost două nominalizări care, una dintre ele nu a trecut, nu a ajuns nici la vot și cealaltă a picat? Evident, toată lumea greșește. În ce moment ați greșit?
Nicușor Dan: Nu contează acum, adică interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârşit și nu vreau să spun lucruri care să inflameze și mai mult.
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Iranul a acuzat România că s-a implicat în războiul din Orient
”Încă din momentul în care a fost totuși o hotărâre a Parlamentului care a permis staționarea pe teritoriul României a unor nave de reîncărcare. Asta este tot. Și asta în niciun caz nu face România cobeligerantă.(...)Un partener al nostru a spus că are nevoie să-și instaleze niște avioane de realimentare. Și noi am spus, da, de acord, mai ales că asta era parte din, într-un oarecare sens, era parte din acordul nostru de parteneriat”, a declarat Nicușor Dan.
Reporter: Și aveți o reacție pe închiderea consulatului României la St. Petersburg? Vor exista măsuri retalioatoare din partea României?
Nicușor Dan: Îmi aduc aminte, imediat după ce a fost dronat de la Galați cu cei doi cetățeni români care au fost răniți, noi am închis consulatul rus de la Constanța și am expulzat consulul. Ceea ce a fost, în opinia mea, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta. Nu va exista din partea României un răspuns.
Reporter: Și n-ați avut nicio reacție referitoare la acele liste prezentate de justiție, liste negre, să le spunem, atât cu organizații neguvernamentale, persoane publice. Dacă considerați această măsură pe care a luat-o CSM-ul, ICCJ-ul, dacă o considerați una îndreptățită sau a fost o exagerare.
Nicușor Dan: De când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm și la dezescaladare. Evident că câteva luni și e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat, a existat o aversiune socială față de magistrați, și asta încă din trevăzând cul, săptămâni, luni înainte de asta, am spus că nu e normal. I-a s-a întâmplat. E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați. Nu e legitim însă, nu e legitim însă ca CSM-ul să escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii, e democrație, fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indicii nume și prenume persoane fizice și persoane juridice ONG-uri, asta nu e deloc corect. Ce s-a întâmplat, din nou, orice escaladare nu face decât rău societății românești, indiferent din ce parte vine. Asta e ce pot eu să spun. Mai departe, evident că nu am mijloace instituționale pentru a interveni în această chestiune.
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