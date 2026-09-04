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Politica· 1 min citire
Nicuşor Dan: "Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern"
Nicușor Dan
Publicat4 sept. 2026, 11:39
Sursărealitatea.net
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va desemna un candidat pentru funcţia de premier în zilele următoare.
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