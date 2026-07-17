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Nicușor Dan, despre criza politică: „Suspendarea este un subiect neserios”. Ce spune despre anticipate

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat17 iul. 2026, 21:00
SursăRealitatea.net

Președintele Nicușor Dan a exclus categoric scenariul organizării de alegeri anticipate și a catalogat discuțiile despre o eventuală suspendare a sa drept o temă „total neserioasă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu în trenul special, la întoarcerea din prima sa vizită oficială la Kiev, în contextul blocajului politic generat de tensiunile dintre liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul demis, Ilie Bolojan.

Suspendarea ca simptom de neîncredere

Întrebat direct dacă se teme de o eventuală suspendare din funcție, șeful statului a respins ipoteza, subliniind că o astfel de măsură extremă ar trebui aplicată exclusiv pentru încălcări grave ale Constituției. Nicușor Dan a interpretat popularitatea acestui subiect în spațiul public drept un indicator al lipsei de încredere a cetățenilor în politicieni.

„Faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios”, a explicat președintele pentru un post TV.

Mediere eșuată între Grindeanu și Bolojan

Un punct central al discuției a fost impasul guvernamental actual. Nicușor Dan a recunoscut că a încercat frecvent să medieze indirect conflictul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, tatonându-i pe amândoi pentru a evalua limitele unui posibil compromis. Până în prezent, eforturile au rămas fără succes.

Președintele și-a exprimat frustrarea față de blocajul din ultimele 70 de zile, avertizând că energia liderilor ar trebui direcționată spre dezvoltarea României. „Suntem prinși într-o dispută care este numai despre cum reușim să ne așezăm la masă. Am pierdut toți o energie care era utilă pentru alte lucruri pentru oameni”, a punctat șeful statului.

Numirile la SRI și SIE

În ceea ce privește stabilitatea instituțională, Nicușor Dan a precizat că desemnarea noilor directori ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) este un proces la fel de complex precum formarea unui nou Guvern. În acest context, el a respins ferm ideea declanșării alegerilor anticipate.

Liderul de la Cotroceni a argumentat că un nou scrutin ar genera luni de incertitudine pentru români, doar pentru a produce rezultate similare cu actuala configurație parlamentară. „Pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta”, a adăugat el.

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