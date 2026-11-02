NATO, în alertă înaintea alegerilor din SUA. Aliații se tem că Donald Trump va intensifica presiunile asupra Alianței
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Aliații NATO se tem că Donald Trump va intensifica presiunile asupra Alianței după alegerile din SUA. Europa riscă să piardă mii de militari americani.
Aliații europeni din NATO se pregătesc pentru un posibil scenariu dificil după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Potrivit unor diplomați citați de publicația POLITICO, o eventuală înfrângere a republicanilor ar putea determina administrația Donald Trump să intensifice criticile și presiunile asupra Alianței Nord-Atlantice.
Îngrijorările sunt legate de posibilitatea ca președintele american să își concentreze atenția asupra politicii externe, în cazul în care un Congres controlat de democrați îi va limita libertatea de acțiune pe plan intern. Într-un asemenea context, Trump ar putea recurge la măsuri care să afecteze direct prezența militară americană în Europa.
Cinci persoane din cadrul NATO, care au discutat cu POLITICO sub protecția anonimatului, au descris temerile aliaților europeni privind evoluția relației dintre Washington și organizația militară.
Trump ar putea retrage mii de militari americani din Europa
Unul dintre cele mai mari motive de îngrijorare îl reprezintă posibilitatea reducerii efectivelor militare americane de pe continentul european.
Trei diplomați NATO au avertizat că Donald Trump ar putea decide retragerea a mii de militari suplimentari din Europa, mai ales dacă va considera că rezultatul alegerilor îi limitează capacitatea de a-și pune în aplicare agenda internă.
Un oficial european din domeniul apărării a explicat că președinții aflați într-o perioadă politică dificilă tind uneori să își manifeste frustrările prin decizii îndrăznețe de politică externă. În opinia sa, criticarea NATO reprezintă o componentă constantă a viziunii politice a lui Trump.
O evaluare a prezenței forțelor americane în Europa este programată pentru luna decembrie, iar aliații se tem că acest proces ar putea deveni un instrument prin care Washingtonul să reducă suplimentar angajamentul militar față de continent.
Europa s-ar putea confrunta cu o situație periculoasă în privința securității
O altă preocupare majoră este legată de posibilitatea ca Donald Trump să condiționeze menținerea trupelor americane în Europa de acceptarea unui acord de pace pentru Ucraina, susținut de administrația de la Washington.
Oana Lungescu, fost oficial NATO, a avertizat asupra riscului ca dosarul prezenței militare americane, războiul din Ucraina și viitorul securității europene să fie incluse într-o negociere mai amplă cu Rusia.
Un asemenea scenariu ar putea afecta echilibrul de securitate de pe continent și ar crea vulnerabilități suplimentare pentru statele europene.
Temerile aliaților sunt alimentate și de evoluția relației dintre Donald Trump și Vladimir Putin, precum și de tensiunile provocate de deciziile Washingtonului privind sprijinul acordat Ucrainei.
În același timp, Rusia își intensifică activitățile de sabotaj și operațiunile de război hibrid în mai multe state europene, ceea ce face ca o eventuală diminuare a sprijinului american să fie cu atât mai îngrijorătoare.
SUA ar putea reduce finanțarea NATO și sprijinul militar pentru Ucraina
Diplomații citați de POLITICO iau în calcul și alte măsuri prin care administrația Trump ar putea pune presiune asupra Alianței Nord-Atlantice.
Printre acestea se numără diminuarea contribuțiilor americane la bugetul comun al NATO și limitarea programului PURL, prin intermediul căruia sunt achiziționate arme pentru Ucraina cu sprijinul aliaților.
De asemenea, o eventuală apropiere suplimentară a Washingtonului de Moscova ar putea complica și mai mult relațiile transatlantice.
În acest context, aliații europeni se tem că o eventuală înfrângere electorală a republicanilor ar putea determina administrația americană să adopte o poziție și mai dură față de partenerii din NATO.
Casa Albă respinge criticile privind angajamentul lui Trump față de NATO
Reprezentanții administrației americane au respins indirect scenariile prezentate de diplomații europeni.
Olivia Wales, secretar adjunct de presă la Casa Albă, a declarat pentru POLITICO că Donald Trump a făcut mai mult pentru NATO decât orice alt președinte, invocând angajamentele aliaților privind creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB în 2035.
Oficialul american a amintit și consolidarea prezenței militare a SUA în Groenlanda, precum și eforturile administrației de a pune capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina.
Totuși, Casa Albă a transmis că Donald Trump consideră în continuare că aliații NATO ar fi trebuit să sprijine mai mult Statele Unite în conflictul cu Iranul.
Nu toți reprezentanții statelor membre împărtășesc însă cele mai pesimiste evaluări. Ministrul apărării din Muntenegru, Dragan Krapović, a amintit că au existat în repetate rânduri speculații privind o posibilă retragere a SUA din NATO, fără ca acest scenariu să se concretizeze.
Acesta a subliniat că deciziile privind reducerea efectivelor militare americane din Europa implică și rolul Congresului.
Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA ar putea deveni, astfel, un moment important pentru viitorul relațiilor transatlantice și pentru securitatea Europei.
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