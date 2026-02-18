Mesaj tranșant al Ancăi Alexandrescu pentru guvernanți: "Dacă nu pot gestiona viscolul, cum pot asigura resursele românilor?"

Anca Alexandrescu critică dur situația din țară tratată cu indiferență de politicieni

Anca Alexandrescu critică dur situația din țară tratată cu indiferență de politicienii de la putere. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel susține că autoritățile nu pot să le asigure românilor resursele necesare din moment ce nu pot rezolva problemele care apar odată cu viscolul.

„Am mai aflat niște lucruri de aici, din Dubai. Știți că apa e gratis? E gratis, cum a zis Călin Georgescu. Doar dacă consumi o cantitate uriașă plătești ceva infim.

Și apropo, energia electrică pentru locuitorii din Emirate costă de zece ori mai puțin decât pentru ceilalți rezidenți. Ca să vă dau un exemplu: iarna plătesc cam 200 de dihami - asta înseamnă 200 și ceva de lei - iar rezidenții plătesc 2.000 și ceva de dihami. Vara, cam 400 versus 4.000, 5.000, 6.000.

Și mai am o veste: cei care au peste cinci copii, statul le dă casă gratuit. Ce să crezi? E bine pe aici... O țară care are resurse și care știe ce să facă cu ele pentru cetățenii săi.

În România nu se poate. Ah, stați un pic: la București s-a blocat tot orașul din cauza celor 30 de centimetri de zăpadă și din cauza SMS-ului lui Arafat de la 4 dimineața.

Mai mult de atât, aud că astăzi iarăși este complet de divergență la tribunal, de data aceasta pentru controlul judiciar al lui Călin Georgescu. Interesant este că nu l-a anunțat nimeni. L-au sunat avocații și abia apoi l-au sunat și l-au chemat de urgență la tribunal pe Călin Georgescu. Sentința ar fi trebuit dată lunea viitoare. Foarte interesant ce se întâmplă”, transmite Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, într-un mesaj video publicat pe TikTok.