Legea integrității, „mutilat” politic. Radu Marinescu: Guvernul recunoaște, PSD depune amendamente

Publicat 23 iul. 2026, 22:20 Sursă Realitatea.net

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, susține că declarația de presă a premierului privind legile integrității confirmă acuzațiile publice formulate de PSD legate de modul în care a fost modificat proiectul.

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