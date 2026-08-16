Întâlnirea secretă Bolojan-șefa CCR reaprinde războiul cu Justiția: culisele operațiunii de atac

Publicat 16 aug. 2026, 22:33 Actualizat 16 aug. 2026, 22:58 Sursă Realitatea PLUS

Întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan și șefa CCR a reaprins războiul dintre gașca premierului demis și Justiție. În repetate rânduri, oamenii din jurul lui Bolojan au sărit la gâtul magistraților care au taxat atât congresul PNL organizat ilegal, precum și hotărârile de Guvern emise după demitere. Cu atacuri la adresa magistraților a ieșit și USR, partidul pe care Ilie Bolojan l-a protejat în nenumărate rânduri, așa cum au recunoscut și liberalii. Un material marca Realitatea PLUS despre culisele operațiunii de atac la sistemul judiciar.

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