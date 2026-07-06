Hamas anunță dizolvarea organului de conducere din Gaza, după aproape 20 de ani la putere

Publicat 6 iul. 2026, 15:19 Sursă realitatea.net

Gruparea Hamas a anunțat, luni, dizolvarea comitetului care a administrat Fâșia Gaza timp de aproape două decenii, deschizând calea pentru instalarea unui comitet tehnocratic palestinian care să gestioneze teritoriul.

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