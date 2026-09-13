Politica· 2 min citire

Gheorghe Piperea, despre noul premier: „Nu cred că Nicușor Dan va face desemnarea săptămâna viitoare”

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat13 sept. 2026, 07:22
Actualizat13 sept. 2026, 07:24
SursăRealitatea PLUS

Gheorghe Piperea nu crede că președintele Nicușor Dan va desemena noul premier săptămâna viitoare, așa cum se zvonește în spațiul public. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, europarlamentarul AUR a spus că cel care ar trebui să ajungă la cârma Guvernului este Sorin Grindeanu, liderul PSD, pentru că formațiunea condusă de acesta a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare.

"Dacă mergem după logica propriu-zisă, înainte ca domnul <<Nicușorișor>> să plece la ONU, ar trebui să facă desemnarea de premier, în așa fel încât să fie suficient timp pentru ca acest premier desemnat să facă guvernul în cele 10 zile pe care le stabilește Constituția.

Dacă însă mergem după logica, între ghilimele, a lui <<Nicușorișor>>, în realitate, el nu va face niciun fel de desemnare mai devreme de 23 septembrie. Și, din punctul acesta de vedere, ideea de alegere anticipată și ea se amână, pentru că alegerile anticipate se pot organiza doar în situația în care ajunge în fața Parlamentului încă un premier desemnat, iar acest premier desemnat pică la votul de investitură în Parlament.

Desigur că trebuie să poarte și consultări cu partidele politice. Și aici, un rol de promotor ar trebui să joace, în primul rând, dar mai ales domnul Grindeanu, care este președintele PSD-ului și care este și premierul pe care l-a propus până în momentul de față ca for statutar organul de conducere al PSD.

Dacă domnul Grindeanu nu observă pericolul de blocaj constituțional, este foarte în regulă. Cea mai optimistă variantă este martie-aprilie 2027. Desigur că eu unul mi-aș dori o rezolvare cel mai devreme la începutul lui decembrie.

Din punctul acesta de vedere, rezolvare însemnând fie că avem un guvern, fie că avem un parcurs clar către alegerile anticipate", a declarat Piperea la Realitatea PLUS.

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