George Simion: „Diaspora nu vine acasă din cauza taxelor. Avem soluții pentru români, trebuie doar să fim lăsați”. VIDEO

George Simion susține că are soluții pentru românii plecați în străinătate și că mulți dintre ei ar putea reveni în țară dacă statul nu i-ar împovăra cu taxe aberante.

Simion: „Românii din Diaspora vor să revină, dar taxele îi blochează”

Potrivit declarațiilor sale, românii plecați la muncă în străinătate i-ar fi transmis că își doresc să revină în România, însă barierele fiscale și costurile administrative îi țin departe. Simion afirmă că AUR ar avea soluții pentru a facilita întoarcerea lor, inclusiv prin reducerea taxelor și simplificarea procedurilor.

El susține că românii din Diaspora reprezintă o resursă importantă pentru țară și că statul ar trebui să creeze condiții reale pentru repatriere.

Mesaj politic: „AUR trebuie să preia guvernarea”

George Simion afirmă că implementarea acestor măsuri este posibilă doar dacă AUR ajunge la guvernare. Liderul partidului spune că formațiunea sa este pregătită să își asume responsabilitatea guvernării și că românii, atât cei din țară, cât și cei din Diaspora, ar avea nevoie de o schimbare rapidă.

