Donald Trump, mesaj șocant pentru liderii iranieni: „Gata cu băiatul drăguț”
29 apr. 2026, 11:47
Mesaj neobișnuit al președintelui american Donald Trump la adresa Iranului, publicat pe rețeaua sa Truth Social. Liderul de la Casa Albă apare într-o imagine oficială ținând o armă automată, în timp ce transmite un avertisment utimativ Teheranului, într-un moment în care negocierile de pace par blocate.
În postarea devenită virală, Trump scrie că „Iranul nu se poate pune în ordine. Nu știu cum să semneze un acord nenuclear. Ar fi bine să se deștepte curând! Președintele DJT.”
Mesajul a generat reacții puternice în presa internațională, fiind interpretat ca un nou semnal de presiune asupra Iranului, în contextul în care negocierile privind programul nuclear sunt complet blocate, iar Washingtonul menține presiunea economică și militară asupra Teheranului.
